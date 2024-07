Meteo Sassuolo, le previsioni per domani martedì 16 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Sassuolo per Martedì 16 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da condizioni stabili e soleggiate. La temperatura massima raggiungerà i 33,9°C nel pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 34,1°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità variabile tra i 3,7km/h e i 12,5km/h.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 24,2°C. Le nubi inizieranno a comparire verso le 21:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 53% alle 23:00. La temperatura si manterrà piuttosto mite, con valori intorno ai 25°C.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento: si partirà da 24,7°C alle 06:00 per arrivare a 32,2°C alle 11:00. Il vento sarà leggero e proveniente da nord.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere su Sassuolo con temperature che toccheranno il picco massimo attorno alle 15:00. L’umidità si manterrà intorno al 35% e la pressione atmosferica attorno ai 1011hPa.

La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa a partire dalle 21:00, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai 25°C. Il vento soffierà da sud-ovest con una velocità di circa 6,2km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 16 Luglio a Sassuolo indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo per lo più sereno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero rimanere sopra la media stagionale. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Luglio a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.3° perc. +23.2° Assenti 7.7 SO max 8.2 Libeccio 59 % 1012 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +21.5° Assenti 6.9 SO max 7.3 Libeccio 46 % 1012 hPa 6 cielo sereno +24.7° perc. +24.5° Assenti 4.3 O max 5.8 Ponente 49 % 1013 hPa 9 cielo sereno +29.5° perc. +29.3° Assenti 4.9 NNO max 5.5 Maestrale 42 % 1013 hPa 12 cielo sereno +33.2° perc. +33.1° Assenti 4 N max 7.5 Tramontana 35 % 1012 hPa 15 cielo sereno +33.6° perc. +34° Assenti 6 N max 6.7 Tramontana 37 % 1011 hPa 18 cielo sereno +29.4° perc. +30.9° Assenti 9.4 N max 11.2 Tramontana 55 % 1011 hPa 21 nubi sparse +25.2° perc. +25.5° Assenti 6.2 SO max 6.4 Libeccio 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.