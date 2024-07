Meteo Savona, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Lunedì 22 Luglio a Savona si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai +29,8°C nel corso della mattina e del primo pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà completamente sereno con una copertura nuvolosa pari al 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29°C con una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature massime saranno di +29,6°C con una brezza leggera che soffierà da Sud – Sud Ovest. L’umidità si manterrà stabile al 56% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 4%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi intorno ai +24,8°C. La brezza leggera proveniente da Nord Est contribuirà a mantenere l’umidità al 73% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In conclusione, per Lunedì 22 Luglio a Savona, le previsioni meteo indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e stabilità atmosferica. Le condizioni meteo si prevedono favorevoli anche per i prossimi giorni, con un clima caldo e soleggiato che accompagnerà la città di Savona.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.9° perc. +23.4° prob. 33 % 13.9 NO max 15.9 Maestrale 80 % 1010 hPa 3 nubi sparse +22.8° perc. +23.3° Assenti 12.9 NNO max 15.8 Maestrale 80 % 1010 hPa 6 nubi sparse +24.7° perc. +25.2° Assenti 9.3 NNO max 12.7 Maestrale 75 % 1011 hPa 9 cielo sereno +29° perc. +30.6° Assenti 4.1 NE max 10.6 Grecale 58 % 1011 hPa 12 cielo sereno +29.6° perc. +31.6° Assenti 9.3 SSO max 11.9 Libeccio 57 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29.5° perc. +31.4° prob. 4 % 7.3 SSO max 10.8 Libeccio 57 % 1011 hPa 18 cielo sereno +27.5° perc. +29.6° prob. 4 % 3.7 SE max 4.2 Scirocco 69 % 1011 hPa 21 cielo sereno +24.8° perc. +25.2° Assenti 5.2 NE max 6.8 Grecale 73 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:58

