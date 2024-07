Meteo Scandiano, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Scandiano mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata, con temperature in aumento durante le ore centrali.

Durante la notte, si prevede la presenza di nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 24°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 35% con venti leggeri provenienti da Ovest – Sud Ovest.

Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 30%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 30°C verso le ore 10:00. I venti saranno deboli provenienti da Nord Est.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature massime saranno di circa 33-34°C con venti leggeri da Nord – Nord Est.

In serata, le condizioni meteo rimarranno stabili con cielo sereno e temperature intorno ai 26-27°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente e i venti saranno deboli provenienti da diverse direzioni.

In conclusione, per Giovedì 18 Luglio a Scandiano si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, con temperature in aumento durante il giorno. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con cieli sereni e temperature estive.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Scandiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +24.1° perc. +24.6° 0.1 mm 4.5 OSO max 5.8 Libeccio 80 % 1016 hPa 3 nubi sparse +22.7° perc. +23.2° prob. 26 % 4.2 OSO max 5.5 Libeccio 86 % 1017 hPa 6 nubi sparse +24.7° perc. +25.3° prob. 36 % 2.3 NNO max 3 Maestrale 81 % 1018 hPa 9 poche nuvole +29.5° perc. +31.9° Assenti 6.4 NE max 7.5 Grecale 60 % 1018 hPa 12 poche nuvole +33° perc. +34.9° Assenti 8.4 NE max 6.9 Grecale 45 % 1017 hPa 15 poche nuvole +33.6° perc. +35.3° prob. 17 % 11.1 NNE max 8.2 Grecale 42 % 1016 hPa 18 cielo sereno +29.8° perc. +32.2° prob. 17 % 7.6 N max 9.1 Tramontana 58 % 1016 hPa 21 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 7 % 2.7 SO max 4.4 Libeccio 70 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 05:52 e tramonta alle ore 20:54

