Meteo Scandicci, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Scandicci prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente e il cielo si presenterà sereno dall’alba al tramonto.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 26°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest e un’umidità del 73%. Le condizioni rimarranno stabili anche nelle prime ore del mattino, con temperature che saliranno fino a 34,8°C intorno alle 10:00, accompagnate da una brezza leggera da Ovest.

Nel pomeriggio, il termometro raggiungerà i 38,2°C intorno alle 12:00, con una leggera intensificazione della brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Le temperature si manterranno elevate anche nel primo pomeriggio, con valori intorno ai 37,6°C alle 14:00 e ai 36,8°C alle 15:00.

Nella sera, le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno piacevoli, con valori intorno ai 27,3°C alle 21:00 e ai 26,3°C alle 23:00. La brezza proveniente da Sud contribuirà a rendere l’aria più fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Scandicci indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate durante il giorno, con un graduale calo delle temperature serali. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Scandicci

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.8° perc. +26.4° Assenti 4 S max 5.5 Ostro 75 % 1012 hPa 4 cielo sereno +24.4° perc. +25.1° Assenti 2.4 S max 3.1 Ostro 81 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.7° perc. +30.8° Assenti 3.7 SO max 4.8 Libeccio 62 % 1012 hPa 10 cielo sereno +34.8° perc. +35° Assenti 8.5 O max 13.9 Ponente 33 % 1011 hPa 13 cielo sereno +38.2° perc. +36.4° Assenti 21.3 OSO max 21.9 Libeccio 18 % 1009 hPa 16 cielo sereno +35.6° perc. +33.7° Assenti 22.1 OSO max 28.7 Libeccio 20 % 1008 hPa 19 cielo sereno +29.7° perc. +28.8° prob. 3 % 9.3 SO max 27.1 Libeccio 34 % 1009 hPa 22 cielo sereno +27° perc. +27.2° prob. 3 % 3.6 S max 6.3 Ostro 47 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:35

