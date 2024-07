Meteo Sciacca, le previsioni per domani mercoledì 24 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 24 Luglio a Sciacca si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno elevate, con valori che oscilleranno tra i +24,3°C e i +31,6°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, con punte fino a +33,5°C.

Durante la notte e le prime ore del mattino, il vento soffierà da Nord – Nord Ovest con intensità variabile tra i 13,2km/h e i 16,6km/h. Nel corso della mattina e del pomeriggio, la direzione del vento ruoterà verso Ovest – Nord Ovest, aumentando leggermente di intensità fino a raggiungere i 32,6km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo nel corso della giornata, con valori massimi di Assenti.

Le precipitazioni saranno del tutto assenti, così come l’intensità della pioggia. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sciacca per Mercoledì 24 Luglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature percepite, che potrebbero risultare più elevate rispetto ai valori effettivi. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica e assenza di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Luglio a Sciacca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +24.9° perc. +25.4° Assenti 13.5 NNO max 16.2 Maestrale 73 % 1012 hPa 4 cielo sereno +24.3° perc. +24.8° Assenti 13.2 NNO max 15.6 Maestrale 77 % 1012 hPa 7 cielo sereno +28.8° perc. +29.8° Assenti 11.9 NO max 15.2 Maestrale 54 % 1012 hPa 10 cielo sereno +31.4° perc. +32.8° Assenti 22.5 O max 21.1 Ponente 48 % 1011 hPa 13 cielo sereno +31.6° perc. +33.4° Assenti 31.4 ONO max 30.4 Maestrale 49 % 1010 hPa 16 cielo sereno +31° perc. +32° Assenti 26.1 NO max 31 Maestrale 47 % 1009 hPa 19 cielo sereno +27.3° perc. +28.7° Assenti 16.1 NO max 21.4 Maestrale 62 % 1009 hPa 22 cielo sereno +25.7° perc. +26.1° Assenti 12.4 NNO max 14.8 Maestrale 69 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:13 e tramonta alle ore 04:13

