Meteo Scicli, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

Le previsioni meteo per Scicli indicano un clima stabile con cieli sereni e temperature elevate nei prossimi giorni. I venti saranno moderati, con raffiche occasionali, e l’umidità si manterrà su valori medi. Non sono previste precipitazioni significative.

Lunedì 22 Luglio

Nel corso della notte a Scicli il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,2°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 9,2km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 10,2km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera, e non sono previste precipitazioni. L’umidità si attesterà al 58%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

La mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature saliranno fino a +31,5°C, con una percezione termica di +31,8°C. Il vento aumenterà la sua intensità raggiungendo i 19,2km/h provenendo sempre da Ovest. Le raffiche potranno arrivare fino a 22,3km/h. L’umidità si manterrà al 41%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30°C, con una percezione termica di +31,6°C. Il vento soffierà a 31,2km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 34,4km/h. L’umidità salirà al 54%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1010hPa.

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +24,2°C, con una percezione termica di +24,8°C. Il vento soffierà a 33,9km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 47,9km/h. L’umidità salirà all’82%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1010hPa.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 7%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,5°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 23,7km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 33,3km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza tesa, e non sono previste precipitazioni. L’umidità si attesterà all’89%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

La mattina il cielo presenterà poche nuvole con una copertura al 15%. Le temperature saliranno fino a +29,3°C, con una percezione termica di +29,9°C. Il vento sarà di 9,1km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche fino a 16,1km/h. L’umidità si manterrà al 49%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio il cielo avrà poche nuvole con una copertura al 22%. Le temperature massime saranno di +30,9°C, con una percezione termica di +32°C. Il vento soffierà a 18,5km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 14,6km/h. L’umidità salirà al 48%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1011hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +26,5°C, con una percezione termica di +26,5°C. Il vento soffierà a 8,4km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 11,6km/h. L’umidità salirà al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1010hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,2°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 5,5km/h provenendo da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 7,5km/h. L’intensità del vento sarà di tipo brezza leggera, e non sono previste precipitazioni. L’umidità si attesterà al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

La mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +31,2°C, con una percezione termica di +31,1°C. Il vento aumenterà la sua intensità raggiungendo i 8,4km/h provenendo sempre da Sud Ovest. Le raffiche potranno arrivare fino a 6,5km/h. L’umidità si manterrà al 40%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +31,6°C, con una percezione termica di +32,9°C. Il vento soffierà a 20,5km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche fino a 17,7km/h. L’umidità salirà al 47%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1010hPa.

In serata il cielo sarà ancora sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,4°C, con una percezione termica di +28,6°C. Il vento soffierà a 12,6km/h provenendo da Ovest, con raffiche fino a 16,7km/h. L’umidità salirà al 61%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1009hPa.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà a 1,8km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche fino a 4,6km/h. L’intensità del vento sarà di tipo bava di vento, e non sono previste precipitazioni. L’umidità si attesterà al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

La mattina il cielo presenterà poche nuvole con una copertura al 0%. Le temperature saliranno fino a +29,1°C, con una percezione termica di +30,8°C. Il vento sarà di 10,9km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 10,4km/h. L’umidità si manterrà al 57%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1008hPa.

Nel pomeriggio il cielo avrà poche nuvole con una copertura al 0%. Le temperature massime saranno di +30,1°C, con una percezione termica di +30°C. Il vento soffierà a 7,7km/h provenendo da Sud Est, con raffiche fino a 9,7km/h. L’umidità salirà al 60%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1008hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +27,2°C, con una percezione termica di +28,6°C. Il vento soffierà a 6,8km/h provenendo da Est, con raffiche fino a 9,6km/h. L’umidità salirà al 64%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1008hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Scicli, si prevede un clima stabile con cieli sereni e temperature elevate. I venti saranno moderati con raffiche occasionali, mentre l’umidità si manterrà su valori medi. Sono previste condizioni di bel tempo senza precipitazioni significative. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

