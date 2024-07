Meteo Seregno, le previsioni per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Martedì 30 Luglio a Seregno si prevedono condizioni meteorologiche variegate. La giornata inizierà con nubi sparse e possibilità di pioggia leggera durante la notte, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 60%. Le temperature oscilleranno tra i +23,1°C e i +24,8°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità contenute, con raffiche leggere e prevalenti da direzione Nord Est.

Durante la mattina, il cielo si presenterà nuvoloso con una copertura intorno al 30-40%. Le temperature saliranno gradualmente, con valori massimi attesi intorno ai +30°C. Il vento sarà ancora leggero, proveniente da diverse direzioni, mantenendo un’umidità relativa intorno al 60-70%.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, con poche nuvole e una copertura intorno al 10-15%. Le temperature massime si attesteranno sui +32°C, con una percezione termica leggermente superiore. Il vento sarà sempre leggero, con una prevalenza da direzione Sud.

In serata, la situazione meteorologica sarà stabile, con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 30%. Le temperature caleranno gradualmente, ma rimarranno piacevoli, con valori intorno ai +25°C. Il vento sarà ancora leggero, proveniente principalmente da direzione Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Seregno per Martedì 30 Luglio indicano una giornata con alternanza di nubi e schiarite, temperature gradevoli e vento leggero. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle previsioni del tempo a Seregno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +23.5° perc. +24.2° 0.21 mm 5.1 ENE max 9.2 Grecale 87 % 1019 hPa 3 pioggia leggera +23.2° perc. +23.9° 0.11 mm 3.5 NNE max 4.5 Grecale 89 % 1018 hPa 6 nubi sparse +24.1° perc. +24.8° prob. 8 % 1.8 NO max 3.2 Maestrale 85 % 1018 hPa 9 nubi sparse +28.3° perc. +30.1° Assenti 5.3 SSO max 3.6 Libeccio 61 % 1018 hPa 12 nubi sparse +31.4° perc. +33.1° Assenti 6.8 S max 5.5 Ostro 49 % 1016 hPa 15 poche nuvole +32.1° perc. +33.6° prob. 3 % 8.6 S max 6 Ostro 46 % 1015 hPa 18 poche nuvole +28.7° perc. +30.7° prob. 20 % 5.6 SSE max 9.9 Scirocco 61 % 1014 hPa 21 nubi sparse +25.9° perc. +26.4° prob. 27 % 2.2 E max 2.7 Levante 71 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:08 e tramonta alle ore 20:50

