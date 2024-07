Meteo Sessa Aurunca, le previsioni per domani venerdì 12 luglio

MeteoWeb

Venerdì 12 Luglio a Sessa Aurunca si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Nel dettaglio, al mattino il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +26°C. Nel corso della mattinata, le temperature saliranno gradualmente, con punte di +32°C attese intorno alle ore 10:00 e 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature massime si manterranno intorno ai +32°C. Nel tardo pomeriggio e in serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +25°C.

Per quanto riguarda il vento, soffierà prevalentemente da sud con intensità variabile tra i 3km/h e i 15km/h. La copertura nuvolosa sarà assente per l’intera giornata, garantendo un’abbondante dose di sole.

L’umidità relativa si manterrà intorno al 40-50% durante il giorno, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Luglio a Sessa Aurunca indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo sereno. Si consiglia di proteggersi adeguatamente dai raggi solari e di idratarsi frequentemente, specialmente nelle ore più calde. Per i prossimi giorni, è previsto un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature gradevoli, ideali per godersi appieno l’estate in questa località della Campania.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Luglio a Sessa Aurunca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.1° perc. +22.2° Assenti 2.9 E max 3.5 Levante 71 % 1014 hPa 3 cielo sereno +21.3° perc. +21.3° Assenti 3.9 ENE max 4.1 Grecale 72 % 1013 hPa 6 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 3.3 SSE max 3.7 Scirocco 55 % 1014 hPa 9 cielo sereno +31.7° perc. +31.8° Assenti 10 SSO max 6.2 Libeccio 40 % 1013 hPa 12 cielo sereno +32.1° perc. +32.4° Assenti 15.6 SO max 12.1 Libeccio 40 % 1012 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +30.7° Assenti 14.4 SO max 14.9 Libeccio 40 % 1011 hPa 18 cielo sereno +25.3° perc. +25.5° Assenti 7.4 SO max 10.9 Libeccio 62 % 1011 hPa 21 cielo sereno +21.5° perc. +21.7° Assenti 2.7 E max 4 Levante 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:44 e tramonta alle ore 20:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.