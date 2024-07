Meteo Sesto San Giovanni, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Sesto San Giovanni si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature in aumento durante la giornata. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni, con raffiche di vento nella fascia pomeridiana. Le precipitazioni saranno assenti per gran parte della giornata, con la possibilità di piogge leggere solo in serata.

Nelle prime ore del giorno, la temperatura si attesterà intorno ai +24-25°C, con una leggera percezione di calore dovuta all’umidità del 81%. Il vento soffierà a velocità ridotta, con direzione Nord Est.

Durante la mattina, le temperature saliranno gradualmente, con punte di +30°C verso le ore centrali. L’umidità diminuirà al 60%, mantenendo comunque un clima piacevolmente caldo. Il vento proveniente da Sud Ovest porterà una leggera brezza.

Nel pomeriggio, le temperature massime si attesteranno intorno ai +33-34°C, con una percezione di caldo più accentuata. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 7-8 km/h da Sud. L’umidità si manterrà intorno al 45%, garantendo un clima secco e caldo.

In serata, è prevista la possibilità di piogge leggere, con temperature che si abbasseranno leggermente fino ai +25-27°C. Il vento proveniente da diverse direzioni porterà una brezza leggera, mentre l’umidità aumenterà al 74%.

In conclusione, Venerdì 19 Luglio a Sesto San Giovanni si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature estive e un clima generalmente secco. Le piogge leggere in serata potrebbero portare un temporaneo cambiamento delle condizioni atmosferiche, ma senza compromettere il bel tempo dei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Sesto San Giovanni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.5° perc. +25.1° Assenti 1 NE max 1.7 Grecale 81 % 1018 hPa 3 cielo sereno +23.4° perc. +24° prob. 2 % 1.9 NE max 2.2 Grecale 84 % 1017 hPa 6 cielo sereno +25° perc. +25.6° prob. 18 % 1.1 O max 2.2 Ponente 79 % 1018 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +32.8° prob. 38 % 2.4 SO max 1.4 Libeccio 60 % 1017 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +34.7° prob. 23 % 7.2 S max 4.9 Ostro 46 % 1015 hPa 15 cielo sereno +33.1° perc. +35.1° prob. 11 % 9.3 S max 7.7 Ostro 45 % 1013 hPa 18 cielo sereno +30.2° perc. +33.2° prob. 18 % 6.2 SSO max 11.1 Libeccio 60 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +26.7° perc. +28.6° 0.18 mm 4.2 NO max 5 Maestrale 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 21:02

