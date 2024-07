Meteo Sestu, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Sestu indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Nella mattina di Giovedì 25 Luglio, le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori intorno ai +29,5°C. La percezione della temperatura sarà simile, attestandosi intorno ai +29,1°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 16km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 23,7km/h. L’umidità sarà del 40% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

Nel pomeriggio, le temperature aumenteranno ulteriormente, con valori che potranno raggiungere i +34°C. La percezione della temperatura sarà di circa +32,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 8,9km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 26% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

In serata, le temperature caleranno leggermente, con valori intorno ai +22,6°C. La percezione della temperatura sarà simile, attestandosi intorno ai +22,8°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità più contenuta di circa 12,1km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 75% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1010hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sestu per Giovedì 25 Luglio confermano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di proteggersi adeguatamente dal sole. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Sestu nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Luglio a Sestu

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.2° perc. +20.5° Assenti 15.5 NNO max 27.9 Maestrale 85 % 1012 hPa 4 cielo sereno +20.2° perc. +20.3° Assenti 11.6 NNO max 18.2 Maestrale 79 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 14.3 NO max 22.3 Maestrale 54 % 1011 hPa 10 cielo sereno +33.4° perc. +32.4° Assenti 14.4 NO max 18.6 Maestrale 29 % 1010 hPa 13 cielo sereno +32.5° perc. +31.7° Assenti 7.8 SSO max 15.1 Libeccio 32 % 1009 hPa 16 cielo sereno +31.9° perc. +31° Assenti 3.6 NNO max 9.1 Maestrale 33 % 1008 hPa 19 cielo sereno +25° perc. +25° Assenti 14.3 NNO max 20.9 Maestrale 57 % 1009 hPa 22 cielo sereno +22° perc. +22.3° Assenti 10.6 NNO max 15.2 Maestrale 77 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 04:17 e tramonta alle ore 04:17

