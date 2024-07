Meteo Sestu, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Durante il fine settimana a Sestu, le condizioni meteo saranno caratterizzate da cieli sereni e una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno piacevoli, con venti che varieranno di intensità da leggera a moderata. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità rimarrà su valori accettabili. In sintesi, un weekend ideale per attività all’aperto e per apprezzare la bellezza della natura.

Venerdì 26 Luglio

Notte: Durante la notte a Sestu, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,7°C, con una percezione di +22°C. Il vento soffierà a 6,3km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche fino a 8,9km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 79% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,2°C, con percezione di +30,8°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 18,2km/h provenienti da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 19,2km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità si attesterà al 46% con una pressione di 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature massime saranno di +30,7°C, percepite come +31,2°C. Il vento soffierà a 21,6km/h da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 21,7km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, e l’umidità si manterrà al 45% con una pressione di 1011hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature scenderanno a +23,3°C, percepite come +23,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 2,9km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 3,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 80% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Sabato 27 Luglio

Notte: Durante la notte a Sestu, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,1°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento soffierà a 3,6km/h provenendo da Sud Est, con raffiche fino a 4,2km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà dell’81% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Mattina: La mattina di Sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature raggiungeranno i +31°C, con percezione di +31,9°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a 17,9km/h provenienti da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 18,3km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità si attesterà al 46% con una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’2%. Le temperature massime saranno di +32°C, percepite come +32,7°C. Il vento soffierà a 20,3km/h da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 20,7km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, e l’umidità si manterrà al 42% con una pressione di 1015hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature scenderanno a +25°C, percepite come +25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,4km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 5,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

Domenica 28 Luglio

Notte: Durante la notte a Sestu, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di +23,8°C. Il vento soffierà a 7,3km/h provenendo da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 7,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 69% con una pressione atmosferica di 1017hPa.

Mattina: La mattina di Domenica proseguirà con un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +32,6°C, con percezione di +31,8°C. Il vento aumenterà la sua intensità, raggiungendo i 14,7km/h provenienti da Sud, con raffiche fino a 14,4km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità si attesterà al 32% con una pressione di 1018hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa dell’0%. Le temperature massime saranno di +33°C, percepite come +32,9°C. Il vento soffierà a 19,2km/h da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 18,7km/h. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, e l’umidità si manterrà al 35% con una pressione di 1017hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e copertura nuvolosa al 0%. Le temperature scenderanno a +25°C, percepite come +25,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,4km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 5,5km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità sarà del 58% con una pressione atmosferica di 1018hPa.

In conclusione, il fine settimana a Sestu si prospetta con condizioni meteo stabili e soleggiate, ideali per trascorrere del tempo all’aperto e godersi le bellezze della natura.

