Meteo Siracusa, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

Lunedì 15 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,6°C e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest con velocità di 9,7km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +27,1°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 6,2km/h.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno con una temperatura che raggiungerà i +28,6°C. Il vento sarà sempre da Nord Est con una velocità di 13km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +26,9°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 5,8km/h.

Martedì 16 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,2°C e una brezza leggera proveniente da Nord Ovest con velocità di 6,1km/h.

Mattina: La mattinata proseguirà con cielo sereno e una temperatura di +27,3°C. Il vento sarà leggero da Nord con una velocità di 2,7km/h.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno con una temperatura che arriverà a +29°C. Il vento sarà da Sud – Sud Est con una velocità di 12,3km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +26,9°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord – Nord Ovest con una velocità di 7,4km/h.

Mercoledì 17 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,6°C e una brezza leggera da Nord Ovest con velocità di 5,4km/h.

Mattina: La temperatura sarà di +27,7°C con una brezza leggera da Nord con velocità di 10km/h.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno con una temperatura che raggiungerà i +29,3°C. Il vento sarà da Est – Nord Est con una velocità di 12,3km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +27,2°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord con una velocità di 6,8km/h.

Giovedì 18 Luglio

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +27,2°C e una brezza leggera da Nord con velocità di 6,2km/h.

Mattina: La temperatura sarà di +28,4°C con una brezza leggera da Nord – Nord Est con velocità di 15,5km/h.

Pomeriggio: Il cielo resterà sereno con una temperatura che arriverà a +29,1°C. Il vento sarà da Nord Est con una velocità di 13km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +28,8°C. Il vento sarà leggero proveniente da Nord Est con una velocità di 14,3km/h.

In base ai dati meteo forniti, la settimana a Siracusa si prospetta con condizioni di bel tempo e temperature piacevoli. Sia Lunedì che Martedì saranno caratterizzati da cielo sereno e temperature stabili. Mercoledì e Giovedì, invece, vedranno un lieve aumento delle temperature con cielo sereno. I venti saranno generalmente leggeri, e non sono previste precipitazioni. Sono previste condizioni ideali per godersi le giornate estive a Siracusa.

