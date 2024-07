Meteo Sondrio, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Domani a Sondrio le condizioni meteo saranno caratterizzate da una giornata instabile con precipitazioni diffuse e cielo coperto per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi intorno ai 27,4°C nel primo pomeriggio.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 43% e temperature che si attesteranno intorno ai 20,9°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Est.

Al risveglio, la mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa intorno all’11%, con temperature in aumento fino a raggiungere i 23,4°C. Nel corso della mattinata, la pioggia farà la sua comparsa con intensità via via crescente.

Nel primo pomeriggio, la situazione meteorologica si deteriorerà ulteriormente con piogge moderate e una copertura nuvolosa intorno al 91%, mentre le temperature massime toccheranno i 26,8°C.

La situazione non migliorerà nel corso del pomeriggio, con piogge persistenti e temperature che si manterranno intorno ai 26°C.

Alla sera, le precipitazioni continueranno a interessare la zona, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’89% e temperature intorno ai 21°C.

In conclusione, per i prossimi giorni a Sondrio è previsto un persistere delle condizioni instabili con precipitazioni diffuse e temperature che si manterranno su valori nella norma per il periodo estivo. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di munirsi di un ombrello per affrontare la giornata di domani.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.9° perc. +21.4° prob. 54 % 3.1 NNE max 3.9 Grecale 92 % 1013 hPa 3 poche nuvole +20.1° perc. +20.6° prob. 34 % 3.1 NE max 3.8 Grecale 92 % 1012 hPa 6 poche nuvole +23.4° perc. +24.1° prob. 22 % 2.1 SE max 3.2 Scirocco 87 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +26.4° perc. +26.4° 0.92 mm 7.1 S max 7.1 Ostro 77 % 1011 hPa 12 pioggia moderata +27.4° perc. +30.1° 1.2 mm 9 S max 8.8 Ostro 75 % 1010 hPa 15 pioggia moderata +26.2° perc. +26.2° 1.77 mm 9.1 S max 10.8 Ostro 82 % 1010 hPa 18 pioggia leggera +23.4° perc. +24.1° 0.84 mm 6.6 SO max 7.8 Libeccio 88 % 1011 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +21.4° prob. 68 % 6.4 N max 5.8 Tramontana 87 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 03:40 e tramonta alle ore 03:40

