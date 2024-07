Meteo Terlizzi, le previsioni per domani martedì 9 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Terlizzi per Martedì 9 Luglio indicano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 30,9°C nel primo pomeriggio, con una leggera sensazione di caldo che potrebbe raggiungere i 31,5°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord-nord-est con intensità variabile tra i 15,1km/h e i 29,2km/h, con raffiche fino a 22,1km/h.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e la temperatura aumenterà gradualmente, partendo da +27,1°C alle 06:00 fino a raggiungere i 30,8°C alle 10:00. Il vento sarà moderato proveniente da nord-nord-est.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere senza nuvole all’orizzonte. Le temperature si manterranno elevate, con punte intorno ai 30,9°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 26,6km/h.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature più miti rispetto al pomeriggio. Si attesteranno intorno ai 26,1°C con vento che perderà progressivamente di intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Terlizzi indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero variare leggermente ma senza variazioni significative. Si consiglia di godere di questa giornata di sole e caldo moderato, ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Luglio a Terlizzi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.2° perc. +25.3° Assenti 12.1 O max 22.2 Ponente 57 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.5° perc. +24.6° Assenti 13.5 ONO max 22.2 Maestrale 58 % 1014 hPa 6 cielo sereno +27.1° perc. +27.4° Assenti 15.1 ONO max 19.2 Maestrale 49 % 1015 hPa 9 cielo sereno +30.3° perc. +30.1° Assenti 13.4 N max 14.1 Tramontana 40 % 1014 hPa 12 cielo sereno +30.9° perc. +31.5° Assenti 21.4 NNE max 22.1 Grecale 45 % 1013 hPa 15 cielo sereno +29.6° perc. +30.8° Assenti 20.4 NNE max 28.7 Grecale 52 % 1013 hPa 18 cielo sereno +27.7° perc. +28.8° prob. 2 % 13.6 N max 23.7 Tramontana 57 % 1013 hPa 21 cielo sereno +26.1° perc. +26.1° Assenti 7.1 N max 10.8 Tramontana 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 05:31 e tramonta alle ore 20:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.