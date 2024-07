Meteo Termini Imerese, le previsioni per domani martedì 30 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Termini Imerese per Martedì 30 Luglio prevedono condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,1°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 33,4°C. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità variabile tra i 9km/h e i 12,5km/h, con raffiche leggere. L’umidità si manterrà intorno al 45-50% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1013-1015hPa.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 25-26°C. Il vento sarà leggero proveniente da diverse direzioni, mantenendo la situazione climatica piuttosto costante.

Al mattino, il sole splenderà senza nuvole nel cielo, con temperature in rapida ascesa che porteranno a condizioni calde già dalle prime ore del giorno. Il vento sarà leggero e la copertura nuvolosa sarà assente.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature elevate. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, ma senza creare disagi particolari.

In serata, il clima si manterrà piacevole con temperature che scenderanno gradualmente, ma rimarranno comunque miti. Il cielo resterà sereno e il vento continuerà a soffiare in modo leggero.

In conclusione, le previsioni meteo per Termini Imerese per Martedì 30 Luglio indicano una giornata estiva tipica, con sole, caldo e vento leggero. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che potrebbero mantenersi su valori simili. Sono previste condizioni ideali per chiunque desideri trascorrere del tempo all’aperto e godersi il clima estivo siciliano.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Luglio a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.7° perc. +25.8° Assenti 3 O max 3.9 Ponente 58 % 1014 hPa 4 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° Assenti 3.3 OSO max 4.1 Libeccio 60 % 1014 hPa 7 cielo sereno +29.9° perc. +30.2° Assenti 5.9 N max 5.4 Tramontana 45 % 1015 hPa 10 cielo sereno +31.9° perc. +33.1° Assenti 10.9 N max 9.2 Tramontana 45 % 1014 hPa 13 cielo sereno +32.1° perc. +33.1° Assenti 11.7 N max 11 Tramontana 44 % 1014 hPa 16 cielo sereno +30.9° perc. +31.7° Assenti 9 N max 9.1 Tramontana 46 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27° perc. +28.4° Assenti 1.3 OSO max 3.5 Libeccio 65 % 1014 hPa 22 cielo sereno +27° perc. +27.8° Assenti 0.4 ESE max 2.2 Scirocco 56 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 20:13

