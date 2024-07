Meteo Terni, le previsioni per domani lunedì 22 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Terni per Lunedì 22 Luglio prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto al mattino, con una copertura nuvolosa che varia tra il 86% e il 100%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +34,3°C durante le ore centrali della giornata. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, senza sensazioni termiche particolarmente elevate o basse.

Durante il pomeriggio, la situazione meteorologica potrebbe cambiare leggermente, con la comparsa di nubi sparse e possibili piogge leggere. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da raffiche di vento e una diminuzione della temperatura, che si attesterà intorno ai +29°C.

Nel corso della serata, le nubi tenderanno a diradarsi, lasciando spazio a poche nuvole e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori intorno ai +22°C.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni a Terni, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e prepararsi a fronteggiare possibili cambiamenti improvvisi. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per essere pronti a affrontare al meglio la settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 22 Luglio a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° Assenti 2.1 SO max 3.9 Libeccio 64 % 1010 hPa 4 cielo coperto +23° perc. +22.9° Assenti 3.9 ENE max 5.8 Grecale 62 % 1011 hPa 7 cielo coperto +29.2° perc. +29.3° prob. 2 % 9.2 E max 15.6 Levante 44 % 1010 hPa 10 cielo coperto +33.5° perc. +32.2° Assenti 7.2 S max 9.8 Ostro 27 % 1010 hPa 13 nubi sparse +32.3° perc. +31.6° prob. 4 % 7.4 N max 8.4 Tramontana 34 % 1010 hPa 16 nubi sparse +30.5° perc. +30.3° prob. 26 % 3.5 SSE max 5.3 Scirocco 40 % 1011 hPa 19 nubi sparse +23.8° perc. +23.9° prob. 15 % 7.7 ENE max 7.1 Grecale 65 % 1013 hPa 22 poche nuvole +22.2° perc. +22.2° prob. 7 % 6.7 ENE max 5.9 Grecale 70 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:37

