Meteo Torino, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

Le previsioni meteo a Torino per Giovedì 18 Luglio prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con cielo sereno o poche nuvole che caratterizzeranno il cielo della città.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +23,2°C e i +30°C. La velocità del vento sarà lieve, con intensità compresa tra 1,4km/h e 3,7km/h, proveniente principalmente da direzione Est.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno o poco nuvoloso, con temperature massime che potranno raggiungere i +30,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche fino a 7,1km/h provenienti sempre da Est.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai +23,4°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, garantendo una serata piacevole e senza piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Torino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature estive ma non eccessive. Le condizioni meteorologiche si confermano stabili anche per i prossimi giorni, con un clima caldo e soleggiato che accompagnerà la città di Torino nel weekend.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.8° perc. +22.2° prob. 13 % 4 ONO max 3.9 Maestrale 83 % 1017 hPa 3 nubi sparse +20.9° perc. +21.2° prob. 3 % 3.1 ONO max 2.9 Maestrale 83 % 1017 hPa 6 poche nuvole +23.2° perc. +23.6° Assenti 1.4 NO max 2.2 Maestrale 76 % 1019 hPa 9 cielo sereno +27.7° perc. +29.2° prob. 5 % 3.5 E max 4.7 Levante 62 % 1019 hPa 12 cielo sereno +30.5° perc. +32.3° prob. 23 % 6.3 E max 5.8 Levante 53 % 1018 hPa 15 poche nuvole +30.8° perc. +32.9° prob. 25 % 5 E max 5.3 Levante 53 % 1017 hPa 18 cielo sereno +28.3° perc. +31.1° prob. 30 % 2.9 ENE max 3.9 Grecale 69 % 1017 hPa 21 cielo sereno +24.3° perc. +24.8° prob. 24 % 3.9 NO max 3.5 Maestrale 78 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:02 e tramonta alle ore 21:08

