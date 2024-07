Meteo Torino, le previsioni per la prossima settimana 29 Luglio – 1 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Torino indicano un inizio settimana con temperature elevate e cieli generalmente sereni, con possibili precipitazioni leggere nelle ore notturne. Tuttavia, verso la metà della settimana potrebbero verificarsi precipitazioni più consistenti. Venti leggeri da diverse direzioni accompagneranno le variazioni delle condizioni atmosferiche. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni e adattarsi di conseguenza.

Lunedì 29 Luglio

Notte: Durante la notte a Torino si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a 6,1km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche leggere di 6,6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.65mm con un’umidità dell’84% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con poche nuvole e una copertura del 13%. Le temperature saliranno fino a 27°C, con una percezione di calore che raggiungerà i 29,2°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 4,2km/h, proveniente da Est – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 70% e una pressione di 1020hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’2%. Le temperature massime arriveranno a 31,2°C, con una percezione di calore di 34,3°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 5,5km/h, proveniente da Est – Sud Est. La probabilità di pioggia è bassissima, con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da un cielo sereno e una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,5°C, con una percezione di calore di 25,2°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 3km/h, proveniente da Nord – Nord Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’85% e una pressione di 1017hPa.

Martedì 30 Luglio

Notte: Durante la notte a Torino si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a 6,3km/h provenendo da Nord – Nord Ovest, con raffiche leggere di 6km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.22mm con un’umidità dell’86% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura del 1%. Le temperature saliranno fino a 25,9°C, con una percezione di calore di 26,5°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 2,2km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 77% e una pressione di 1019hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature massime arriveranno a 31°C, con una percezione di calore di 33,9°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 5,2km/h, proveniente da Est – Sud Est. La probabilità di pioggia è bassa, con un’umidità del 56% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24°C, con una percezione di calore di 24,7°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 1,8km/h, proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno di circa 0.39mm con un’umidità dell’85% e una pressione di 1013hPa.

Mercoledì 31 Luglio

Notte: Durante la notte a Torino si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 52%. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a 3,8km/h provenendo da Nord Ovest, con raffiche leggere di 3,5km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.13mm con un’umidità dell’86% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con nubi sparse e una copertura del 63%. Le temperature saliranno fino a 22,6°C, con una percezione di calore di 23,2°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 4,2km/h, proveniente da Nord Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’86% e una pressione di 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’10%. Le temperature massime arriveranno a 31,8°C, con una percezione di calore di 35,3°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 4,8km/h, proveniente da Sud Est. La probabilità di pioggia è moderata, con un’umidità del 55% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 12%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,8°C, con una percezione di calore di 23,3°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 6,7km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. Le precipitazioni saranno di circa 0.19mm con un’umidità dell’81% e una pressione di 1013hPa.

Giovedì 1 Agosto

Notte: Durante la notte a Torino si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,1°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà a 3,7km/h provenendo da Ovest – Sud Ovest, con raffiche leggere di 4,7km/h. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina: La mattina si presenterà con un cielo sereno e una copertura del 0%. Le temperature saliranno fino a 26,5°C, con una percezione di calore di 26,5°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 2,6km/h, proveniente da Sud Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 65% e una pressione di 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’7%. Le temperature massime arriveranno a 28°C, con una percezione di calore di 30,6°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 3,7km/h, proveniente da Est – Sud Est. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità del 69% e una pressione atmosferica di 1015hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si attesteranno intorno ai 22,4°C, con una percezione di calore di 22,8°C. Il vento sarà leggero, intorno ai 7,5km/h, proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, con un’umidità dell’80% e una pressione di 1013hPa.

