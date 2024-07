Meteo Trani, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Trani per Giovedì 18 Luglio indicano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, la temperatura si attesterà intorno ai 32-33°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, a causa dell’umidità che si attesterà intorno al 38-41%.

Nel pomeriggio, le temperature massime raggiungeranno i 34-35°C, con venti che potranno aumentare di intensità, arrivando a una velocità di fino a 33km/h provenienti sempre da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi intorno al 54-57%.

In serata, le temperature si manterranno piuttosto elevate, intorno ai 29-30°C, con venti che potranno soffiare fino a 29km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 52-60%.

In base alle condizioni attese per Giovedì 18 Luglio, possiamo confermare che Trani godrà di una giornata soleggiata e calda. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle alte temperature, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Permanete aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trani per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Luglio a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +28.8° perc. +29.1° Assenti 11.2 O max 17.6 Ponente 47 % 1013 hPa 4 cielo sereno +28.1° perc. +28.3° Assenti 14.1 O max 23.3 Ponente 47 % 1014 hPa 7 cielo sereno +31.4° perc. +31.6° Assenti 14.9 ONO max 16.5 Maestrale 41 % 1014 hPa 10 cielo sereno +32.6° perc. +33.4° Assenti 15.1 NNE max 15.9 Grecale 41 % 1014 hPa 13 cielo sereno +31.4° perc. +34.4° Assenti 20.3 NNE max 27.9 Grecale 55 % 1014 hPa 16 cielo sereno +30.8° perc. +33.4° Assenti 17.5 NNE max 28.3 Grecale 55 % 1013 hPa 19 cielo sereno +29.5° perc. +31.7° Assenti 2.4 N max 8.8 Tramontana 59 % 1014 hPa 22 cielo sereno +29.2° perc. +30.2° Assenti 13.7 OSO max 21.5 Libeccio 52 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:39 e tramonta alle ore 20:21

