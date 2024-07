Meteo Trento, le previsioni per domani sabato 27 luglio

MeteoWeb

Sabato 27 Luglio a Trento si prospetta una giornata caratterizzata da cambiamenti climatici significativi. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo sereno e temperature gradevoli, che si manterranno stabili fino alle prime ore del pomeriggio. Tuttavia, nel corso della mattina è prevista l’arrivo di precipitazioni leggere, che si intensificheranno nel primo pomeriggio.

Nel dettaglio, la mattinata sarà caratterizzata da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, temperature comprese tra i +20°C e i +30°C e venti leggeri provenienti prevalentemente da nord. Le precipitazioni inizieranno a farsi sentire intorno alle ore 11:00, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte del pomeriggio.

Nel pomeriggio, le precipitazioni diventeranno più intense, con piogge leggere che potrebbero persistere fino alla sera. Le temperature si manterranno comunque elevate, con valori che potrebbero superare i +30°C.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà leggermente, ma le precipitazioni potrebbero continuare a interessare la zona. Le temperature caleranno gradualmente, ma si manterranno comunque su valori piuttosto elevati per la stagione.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 27 Luglio a Trento indicano una giornata instabile, con precipitazioni che potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si consiglia di prestare attenzione all’evoluzione del meteo e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Trento per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Luglio a Trento

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +20.1° perc. +20.7° Assenti 2.7 N max 3.2 Tramontana 95 % 1017 hPa 4 cielo sereno +19.4° perc. +19.8° Assenti 3.3 NNE max 4 Grecale 95 % 1017 hPa 7 cielo sereno +25.3° perc. +25.9° prob. 1 % 2.6 N max 4 Tramontana 75 % 1018 hPa 10 cielo sereno +30.8° perc. +32.9° prob. 5 % 4.1 SSO max 6.7 Libeccio 53 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +31.6° perc. +34.3° 0.13 mm 11.4 SSO max 11.2 Libeccio 53 % 1016 hPa 16 nubi sparse +30.5° perc. +33.3° prob. 58 % 9.3 S max 11.8 Ostro 58 % 1016 hPa 19 nubi sparse +23.8° perc. +24.6° prob. 39 % 2.7 S max 4.5 Ostro 89 % 1018 hPa 22 nubi sparse +22.2° perc. +22.9° prob. 25 % 0.8 S max 3 Ostro 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:48

