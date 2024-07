Meteo Trezzano sul Naviglio, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Questa settimana a Trezzano sul Naviglio si prevedono temperature elevate e cieli per lo più sereni. L’unica eccezione sarà la giornata di Martedì 23 Luglio con pioggia leggera. Le temperature oscilleranno tra i +21,5°C e i +32,7°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento sarà prevalentemente leggero o moderato, proveniente da diverse direzioni. L’umidità varierà dal 45% all’89%. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sulle condizioni meteorologiche a Trezzano sul Naviglio.

Lunedì 22 Luglio

Nella notte a Trezzano sul Naviglio, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,9°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento soffierà a 5,5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 11,2km/h. L’umidità sarà dell’81% e la pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature saliranno fino a +22,6°C, con una percezione di +22,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 5km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesterà all’73%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,7°C, con una percezione di +32,7°C. Il vento aumenterà leggermente, con una velocità di 10km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 45%.

In serata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si manterranno piacevoli intorno ai +25,4°C, con una percezione di +25,8°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,5km/h proveniente da Ovest. L’umidità sarà del 69%.

Martedì 23 Luglio

Durante la notte, a Trezzano sul Naviglio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,8°C, con una percezione di +24,2°C. Il vento soffierà a 2,8km/h proveniente da Nord. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Nelle prime ore del mattino, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature si attesteranno sui +23,2°C, con una percezione di +23,7°C. Il vento sarà leggermente più intenso, con una velocità di 4,4km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà dell’79%.

Durante la mattinata, il cielo si schiarirà presentando cielo sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saranno intorno ai +22,7°C, con una percezione di +23,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,1km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà all’81%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature massime raggiungeranno i +32°C, con una percezione di +33,9°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,2km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 48%.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 12%. Le temperature si attesteranno sui +31,9°C, con una percezione di +33,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,8km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 47%.

Mercoledì 24 Luglio

Durante la notte, a Trezzano sul Naviglio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 48%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,2°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento soffierà a 4,5km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà dell’80% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nelle prime ore del mattino, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si attesteranno sui +21,6°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggermente più intenso, con una velocità di 5,9km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà dell’87%.

Durante la mattinata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature saranno intorno ai +22,7°C, con una percezione di +23°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 6,8km/h proveniente da Nord Est. L’umidità si attesterà all’76%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,9°C, con una percezione di +33,5°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 5,8km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 55%.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa al 10%. Le temperature si attesteranno sui +30°C, con una percezione di +31,5°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,2km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità sarà del 53%.

Giovedì 25 Luglio

Durante la notte, a Trezzano sul Naviglio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una percezione di +22,5°C. Il vento soffierà a 8,4km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nelle prime ore del mattino, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno sui +21,5°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggermente più intenso, con una velocità di 8,1km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà dell’88%.

Durante la mattinata, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno intorno ai +20,4°C, con una percezione di +20,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 7,5km/h proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà all’89%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà coperto con una copertura nuvolosa al 95%. Le temperature massime raggiungeranno i +26°C, con una percezione di +26°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 5,7km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 65%.

In serata, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 6,3km/h proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 71%.

