Meteo Trieste, le previsioni per domani domenica 21 luglio

Domenica 21 Luglio a Trieste si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’intera giornata, con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel tardo pomeriggio, seguite da piogge leggere in serata.

Nel dettaglio, la mattinata si presenterà con cielo sereno e temperature in lieve aumento, con valori che si attesteranno intorno ai +22,8°C intorno alle ore 11:00. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera copertura nuvolosa, e le temperature massime raggiungeranno i +28,8°C intorno alle ore 12:00.

Nel tardo pomeriggio e in serata, è previsto un aumento della copertura nuvolosa con la comparsa di nubi sparse e piogge leggere. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +23,7°C intorno alle ore 19:00 e scendendo a +22°C intorno alle ore 22:00.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una brezza leggera proveniente da diverse direzioni durante la giornata, con intensità che non supererà i 10,6km/h. Le precipitazioni saranno presenti solo nel tardo pomeriggio e in serata, con una probabilità che varia dal 24% all’83%.

In conclusione, Domenica 21 Luglio a Trieste si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili, con cielo sereno e temperature elevate durante la mattinata e il pomeriggio, seguite da un aumento della copertura nuvolosa e piogge leggere nel tardo pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di munirsi di un ombrello nel caso in cui si prevedano piogge leggere.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.8° perc. +20.1° Assenti 8.9 ENE max 10.2 Grecale 89 % 1010 hPa 3 cielo sereno +19.3° perc. +19.7° Assenti 9.5 ENE max 10.4 Grecale 90 % 1009 hPa 6 cielo sereno +22.8° perc. +23.1° Assenti 4.5 E max 5.9 Levante 77 % 1009 hPa 9 cielo sereno +27.8° perc. +29° Assenti 5 OSO max 5.4 Libeccio 58 % 1009 hPa 12 cielo sereno +28.8° perc. +29.9° Assenti 10.3 OSO max 10.4 Libeccio 54 % 1009 hPa 15 cielo sereno +28.2° perc. +29.3° Assenti 7.9 O max 8.5 Ponente 56 % 1008 hPa 18 cielo sereno +25.2° perc. +25.7° Assenti 2.4 E max 3.1 Levante 73 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +22.2° perc. +22.8° 0.11 mm 6 ESE max 6.4 Scirocco 89 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 03:30 e tramonta alle ore 03:30

