Meteo Triggiano, le previsioni per domani venerdì 26 luglio

Le previsioni meteo a Triggiano per Venerdì 26 Luglio prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. La temperatura massima raggiungerà i 31,5°C nel primo pomeriggio, mentre la minima si attesterà sui 26,1°C durante la notte.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente, con una leggera brezza proveniente dal Nord. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo una sensazione di calore piacevole.

Nel pomeriggio, il sole splenderà senza ostacoli e le temperature massime si manterranno elevate. La brezza proveniente dal Nord contribuirà a rendere l’aria più fresca, mantenendo comunque un clima caldo e asciutto.

In serata, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno e le temperature si manterranno sopra i 28°C. La brezza proveniente da Nord Ovest potrà risultare piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Venerdì 26 Luglio a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate, con temperature estive e assenza di precipitazioni. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero lievemente aumentare nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Luglio a Triggiano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 16.6 NO max 30.6 Maestrale 53 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.9° perc. +25.8° Assenti 15 NO max 27.9 Maestrale 47 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28.2° perc. +28.6° Assenti 16.5 NNO max 21.5 Maestrale 49 % 1012 hPa 10 cielo sereno +30.5° perc. +29.8° Assenti 15.6 N max 18.4 Tramontana 36 % 1012 hPa 13 cielo sereno +31.5° perc. +30.6° Assenti 15.3 N max 18.3 Tramontana 33 % 1012 hPa 16 cielo sereno +30.8° perc. +29.8° Assenti 13.2 N max 18.6 Tramontana 32 % 1011 hPa 19 cielo sereno +28.9° perc. +28.1° Assenti 8 N max 11.6 Tramontana 35 % 1012 hPa 22 cielo sereno +27.8° perc. +27.7° Assenti 8.8 NO max 15.3 Maestrale 43 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 04:17 e tramonta alle ore 04:17

