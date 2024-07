Meteo Udine, le previsioni per domani giovedì 18 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 18 Luglio a Udine prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 32,7°C nel primo pomeriggio, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a 35,4°C. La copertura nuvolosa sarà scarsa, con un piccolo aumento delle nubi nel corso della mattinata, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la mattina, le nubi saranno sparse con una copertura intorno al 25-30%, mentre nel pomeriggio e in serata il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Il vento soffierà prevalentemente da direzione Sud – Sud Ovest con intensità variabile tra i 5 e i 9 km/h.

L’umidità si manterrà su valori abbastanza elevati, intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1016-1017hPa.

Per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni a Udine, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e caldo, con temperature massime che potrebbero superare i 33°C nei giorni successivi. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma al momento non sono previste precipitazioni significative.

In conclusione, per Giovedì 18 Luglio a Udine ci aspettiamo una giornata estiva con sole e caldo, ideale per godersi le attività all’aperto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo e godetevi la bella giornata che vi attende!

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.2° perc. +23.3° Assenti 12.3 NNE max 17.5 Grecale 66 % 1017 hPa 3 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 12.3 NNE max 19.7 Grecale 71 % 1017 hPa 6 nubi sparse +23.4° perc. +23.8° Assenti 9.8 NNE max 16.1 Grecale 77 % 1018 hPa 9 poche nuvole +29.9° perc. +31.4° Assenti 6.6 ENE max 11.1 Grecale 53 % 1018 hPa 12 cielo sereno +31.8° perc. +33.1° Assenti 5.3 S max 7.4 Ostro 46 % 1017 hPa 15 cielo sereno +31.8° perc. +34.3° prob. 12 % 5.8 OSO max 5.8 Libeccio 51 % 1016 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +30.2° prob. 29 % 8.3 NNO max 8.5 Maestrale 75 % 1016 hPa 21 poche nuvole +24.2° perc. +24.6° prob. 6 % 11.6 NE max 13.2 Grecale 70 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:36 e tramonta alle ore 20:49

