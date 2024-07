Meteo Udine, le previsioni per domani giovedì 25 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Luglio a Udine indicano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, mentre nel pomeriggio si avranno nubi sparse con una percentuale intorno al 25%. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +20°C e i +27°C. La temperatura percepita sarà in linea con quella effettiva, garantendo un comfort termico adeguato.

Durante la mattina, il vento soffierà prevalentemente da Nord – Nord Est con una velocità che varierà tra gli 8,7km/h e i 14,7km/h. Nel pomeriggio, la direzione del vento cambierà verso Sud – Sud Ovest e Sud Ovest, mantenendo comunque una intensità moderata intorno ai 9,6km/h. Le raffiche di vento saranno presenti solo in alcune ore del pomeriggio, con una probabilità che si attesterà intorno al 4-8%.

Le precipitazioni saranno assenti per l’intera giornata, garantendo un clima asciutto e stabile. L’umidità relativa dell’aria si manterrà intorno al 50-70%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1012-1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Udine per Giovedì 25 Luglio indicano una giornata con cielo variabile, temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili. Si consiglia comunque di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

Giovedì 25 Luglio a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +20° prob. 6 % 11.1 NNE max 13.2 Grecale 69 % 1013 hPa 3 nubi sparse +20.1° perc. +19.9° prob. 12 % 10.1 NNE max 11 Grecale 67 % 1013 hPa 6 nubi sparse +20.9° perc. +21° prob. 12 % 8.8 NE max 14.2 Grecale 72 % 1013 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23.6° Assenti 5.7 E max 12.6 Levante 65 % 1013 hPa 12 nubi sparse +26.8° perc. +27.4° Assenti 9.8 S max 8.8 Ostro 52 % 1012 hPa 15 poche nuvole +26.9° perc. +27.7° prob. 8 % 8 OSO max 6.2 Libeccio 56 % 1011 hPa 18 nubi sparse +23.4° perc. +23.8° prob. 17 % 6.6 NNO max 6.7 Maestrale 77 % 1011 hPa 21 nubi sparse +21° perc. +21.1° Assenti 9.8 NNE max 9.5 Grecale 75 % 1012 hPa

