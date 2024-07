Meteo Udine, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Venerdì 19 Luglio a Udine si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variegate. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera sono attese precipitazioni, con intensità crescente nel corso della giornata.

Le previsioni meteo per Udine inizieranno con una notte e una mattina serene, con temperature che si aggireranno intorno ai +23°C. Nel corso della mattinata, il termometro salirà fino a +30,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno, ma nel tardo pomeriggio e in serata sono previste precipitazioni, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 99% verso le 19:00. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +27,2°C.

Per quanto riguarda la situazione meteo dei prossimi giorni a Udine, è probabile che le precipitazioni continuino anche sabato, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature a partire da domenica. È consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto nel fine settimana.

In conclusione, Venerdì 19 Luglio a Udine si prevede una giornata con un mix di sereno e piogge, con temperature gradevoli ma in aumento nel corso della giornata. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per godervi al meglio il vostro weekend nella città friulana.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Udine

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.4° perc. +23.5° prob. 5 % 11.4 NNE max 14 Grecale 66 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.5° prob. 3 % 9.3 NNE max 10 Grecale 66 % 1017 hPa 6 cielo sereno +25° perc. +25.5° prob. 1 % 7.8 NNE max 11.2 Grecale 73 % 1017 hPa 9 cielo sereno +30.9° perc. +32.7° prob. 2 % 4 N max 8.4 Tramontana 51 % 1016 hPa 12 cielo sereno +32.7° perc. +34.9° prob. 7 % 7 O max 9 Ponente 47 % 1015 hPa 15 cielo sereno +32° perc. +36.4° prob. 21 % 10.6 ONO max 9.5 Maestrale 58 % 1013 hPa 18 poche nuvole +28° perc. +30.6° prob. 25 % 9.9 NNO max 12.2 Maestrale 70 % 1012 hPa 21 pioggia moderata +22.4° perc. +22.8° 1.12 mm 22.5 NNE max 41.5 Grecale 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.