Meteo Venezia, le previsioni per domani mercoledì 10 luglio

MeteoWeb

Mercoledì 10 Luglio a Venezia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse che tenderanno a coprire sempre di più il cielo nel corso della giornata, fino a portare a una situazione di cielo coperto nel primo pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori che potranno superare i 35°C durante il pomeriggio.

Nella notte, il cielo sarà sereno, con una leggera presenza di nubi sparse che aumenteranno di copertura verso le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 24°C, con una leggera brezza che soffierà da Ovest – Nord Ovest.

Durante la mattina, le nubi sparse tenderanno a coprire il cielo, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 31%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che potranno superare i 29°C. Il vento soffierà leggero da Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 6,2km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà sempre di più, arrivando a una situazione di cielo coperto con una copertura nuvolosa che potrà raggiungere il 98%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35°C, con una percezione di calore che potrà superare i 36°C. Il vento soffierà da Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 8km/h.

In serata, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno al 7%. Le temperature si abbasseranno leggermente, ma si manterranno piacevoli, intorno ai 26°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest, con una velocità di 9,1km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 10 Luglio a Venezia indicano una giornata con un’alternanza di nubi sparse e cielo coperto, con temperature elevate durante il pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo nel corso della giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Luglio a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.7° perc. +24.2° Assenti 10 NO max 10.6 Maestrale 79 % 1015 hPa 4 nubi sparse +23° perc. +23.3° Assenti 8 NO max 8.5 Maestrale 76 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25.7° perc. +26.1° Assenti 6.7 NO max 7.3 Maestrale 68 % 1015 hPa 10 nubi sparse +28.6° perc. +30.5° Assenti 4.7 OSO max 4.8 Libeccio 61 % 1015 hPa 13 cielo coperto +30.6° perc. +33.3° Assenti 4.3 SO max 5.7 Libeccio 57 % 1014 hPa 16 cielo coperto +31° perc. +35.9° Assenti 5.8 O max 8 Ponente 64 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.2° perc. +29.8° prob. 1 % 5 ONO max 5.6 Maestrale 76 % 1013 hPa 22 cielo sereno +25.6° perc. +26.2° prob. 9 % 7.6 OSO max 8.4 Libeccio 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:34 e tramonta alle ore 20:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.