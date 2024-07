Meteo Ventimiglia, le previsioni per domani domenica 21 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Ventimiglia prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattinata, raggiungendo il suo picco intorno a mezzogiorno con il cielo coperto al 81%. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C con una leggera brezza proveniente dall’Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica subirà un ulteriore cambiamento con un aumento della copertura nuvolosa al 93% e la comparsa di piogge leggere. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C con raffiche di vento che potranno raggiungere i 19,8km/h provenienti dall’Est – Sud Est.

In serata, le piogge leggere continueranno a interessare la zona con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 70%. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, raggiungendo i +23°C con raffiche di vento provenienti dal Nord che potranno raggiungere i 13,9km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ventimiglia indicano una giornata instabile con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e la presenza di piogge leggere soprattutto nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di munirsi di un ombrello nel caso in cui si preveda di uscire. Restate aggiornati sulle previsioni meteo per i prossimi giorni a Ventimiglia per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Ventimiglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.9° prob. 7 % 3.9 NE max 4.2 Grecale 73 % 1009 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +25.3° prob. 3 % 5.4 NE max 5.6 Grecale 74 % 1008 hPa 6 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° prob. 2 % 8.1 E max 8.7 Levante 73 % 1009 hPa 9 nubi sparse +25.5° perc. +26° prob. 3 % 11 E max 11.8 Levante 75 % 1009 hPa 12 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 17 % 16.2 E max 19.7 Levante 73 % 1008 hPa 15 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 40 % 13 ESE max 15.8 Scirocco 69 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +25.4° perc. +25.8° 0.21 mm 2.8 NNO max 4.4 Maestrale 70 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +23.8° perc. +24.1° 0.27 mm 14.1 N max 13.3 Tramontana 71 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 03:36 e tramonta alle ore 03:36

