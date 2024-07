Meteo Vercelli, le previsioni per la prossima settimana 15 – 18 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vercelli indicano una settimana stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli. Si prevedono deboli piogge solo mercoledì 17 Luglio. Le temperature si manterranno intorno ai +20-28°C, con venti leggeri da varie direzioni. L’umidità sarà moderata, con valori intorno all’85-91%. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1012-1017hPa. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti.

Lunedì 15 Luglio

Nella notte a Vercelli, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si manterranno intorno ai +18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a 5,5km/h. L’umidità sarà del 89% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature saliranno fino a +26,7°C, con una percezione di calore di +28,4°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 5,7km/h, con un’umidità del 69% e una pressione di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa al 2%. Le temperature massime raggiungeranno i +28,2°C, con una percezione di calore di +30,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a 4,4km/h. L’umidità si attesterà al 64% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 38%. Le temperature si abbasseranno a +22,1°C, con una percezione di calore di +22,6°C. Il vento soffierà da Nord Ovest a 3,8km/h, con un’umidità del 86% e una pressione di 1013hPa.

Martedì 16 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura del 50%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,5°C, con una percezione di calore di +20,9°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 6,1km/h, con un’umidità dell’91% e una pressione atmosferica di 1012hPa.

Al mattino, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 40%. Le temperature saliranno fino a +20°C, con una percezione di calore di +20,5°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord – Nord Ovest a 6,6km/h. L’umidità sarà dell’91% e la pressione di 1012hPa.

Nel pomeriggio, il cielo avrà poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature massime raggiungeranno i +20°C, con una percezione di calore di +20,4°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest – Nord Ovest a 4,9km/h. L’umidità si attesterà all’89% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In serata, il cielo sarà ancora con poche nuvole e una copertura del 20%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una percezione di calore di +20,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 4,9km/h, con un’umidità dell’89% e una pressione di 1012hPa.

Mercoledì 17 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura del 33%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,6°C, con una percezione di calore di +21°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 5,5km/h, con un’umidità dell’89% e una pressione atmosferica di 1014hPa.

Al mattino, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature saliranno fino a +20,2°C, con una percezione di calore di +20,7°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord a 5,8km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo avrà nubi sparse con una copertura del 29%. Le temperature massime raggiungeranno i +19,8°C, con una percezione di calore di +20,2°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord a 5,5km/h. L’umidità si attesterà all’86% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In serata, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una copertura del 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di calore di +21,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 6,4km/h, con un’umidità dell’85% e una pressione di 1017hPa.

Giovedì 18 Luglio

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’1%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,6°C, con una percezione di calore di +22,1°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 6,8km/h. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

Al mattino, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. Le temperature saliranno fino a +21,2°C, con una percezione di calore di +21,7°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord – Nord Ovest a 7,3km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo avrà nubi sparse con una copertura del 31%. Le temperature massime raggiungeranno i +20,9°C, con una percezione di calore di +21,3°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord – Nord Ovest a 7,5km/h. L’umidità si attesterà all’86% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

In serata, il cielo presenterà ancora nubi sparse con una copertura del 55%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,1°C, con una percezione di calore di +21,5°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 6,4km/h, con un’umidità dell’85% e una pressione di 1017hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Vercelli, si prevedono condizioni stabili con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli. Sono attese solo deboli precipitazioni nella giornata di Mercoledì 17 Luglio. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.