Meteo Vicenza, le previsioni per domani domenica 21 luglio

Le previsioni meteo per Domenica 21 Luglio a Vicenza indicano una giornata che inizierà con cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la mattina, il cielo resterà sereno con un leggero aumento della temperatura. Nel pomeriggio, sono previste poche nuvole che potrebbero aumentare in intensità verso sera, portando a una copertura nuvolosa più consistente.

Durante la sera, è attesa la possibilità di piogge moderate, con un aumento significativo della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno comunque abbastanza miti, con una leggera diminuzione rispetto alle ore centrali della giornata.

In base alle condizioni attese per domenica, si consiglia di prestare attenzione agli improvvisi cambiamenti del tempo, soprattutto nel corso della giornata. È consigliabile avere con sé un ombrello nel caso in cui le previsioni di pioggia si confermassero.

Per quanto riguarda i prossimi giorni a Vicenza, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al bel tempo e alle temperature più estive. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare costantemente le previsioni del tempo per essere preparati a eventuali cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Luglio a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.6° perc. +22° Assenti 3.6 N max 3.5 Tramontana 84 % 1009 hPa 4 cielo sereno +21° perc. +21.4° Assenti 2.6 N max 2.5 Tramontana 85 % 1009 hPa 7 cielo sereno +25° perc. +25.5° prob. 3 % 3 E max 1.8 Levante 72 % 1009 hPa 10 cielo sereno +28.8° perc. +30.2° prob. 2 % 6.4 SSE max 6.2 Scirocco 56 % 1009 hPa 13 poche nuvole +30° perc. +31.5° prob. 38 % 9.1 SSE max 9.3 Scirocco 53 % 1008 hPa 16 nubi sparse +29.8° perc. +31.8° prob. 35 % 5.7 ESE max 7.2 Scirocco 56 % 1006 hPa 19 pioggia moderata +23.3° perc. +24° 1.5 mm 8.7 SE max 18.8 Scirocco 86 % 1008 hPa 22 cielo coperto +21.9° perc. +22.5° prob. 76 % 6.2 N max 7.9 Tramontana 90 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 04:43 e tramonta alle ore 04:43

