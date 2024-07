Meteo Vicenza, le previsioni per domani giovedì 1 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Vicenza per Giovedì 1 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che raggiungeranno i 32,2°C intorno alle 10:00 e i 33,9°C intorno alle 12:00. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 3,5km/h e 5,5km/h proveniente da direzione Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno ad aumentare, con punte di 34,4°C intorno alle 14:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 11,1km/h provenienti da direzione Sud. Tuttavia, nel tardo pomeriggio sono previste probabilità del 23% di precipitazioni, anche se la copertura nuvolosa rimarrà bassa.

La situazione cambierà radicalmente in serata, con l’arrivo di piogge leggere e moderate. A partire dalle 17:00, si prevede una pioggia leggera con una probabilità del 9% e una temperatura di 31,7°C. Man mano che la serata avanza, le precipitazioni diventeranno più intense, con pioggia moderata e pioggia leggera che porteranno accumuli di 2.21mm intorno alle 19:00 e 1.55mm intorno alle 20:00 rispettivamente. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 24,7°C verso le 20:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Agosto a Vicenza indicano una giornata con un’ampia variabilità delle condizioni atmosferiche. Dopo una mattinata calda e soleggiata, nel pomeriggio sono attese temperature elevate e venti leggeri. Tuttavia, la serata sarà caratterizzata da precipitazioni, con piogge che potrebbero risultare abbondanti. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 1 Agosto a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.9° perc. +25.3° prob. 9 % 4.5 NO max 4.4 Maestrale 71 % 1012 hPa 4 nubi sparse +23.7° perc. +23.9° prob. 3 % 3.2 NO max 3.5 Maestrale 66 % 1011 hPa 7 cielo sereno +28° perc. +28.7° Assenti 3 ESE max 1.5 Scirocco 53 % 1011 hPa 10 cielo sereno +32.2° perc. +33.9° Assenti 3.5 SE max 5.4 Scirocco 46 % 1010 hPa 13 cielo sereno +34.2° perc. +36.4° prob. 6 % 6.5 SSE max 9.5 Scirocco 42 % 1008 hPa 16 cielo sereno +33.7° perc. +36.3° prob. 23 % 4.9 SSE max 10.2 Scirocco 45 % 1007 hPa 19 pioggia moderata +26° perc. +26° 2.21 mm 3.8 NE max 7.7 Grecale 79 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +23.6° perc. +24.3° 0.93 mm 7.4 NNE max 14 Grecale 90 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:01 e tramonta alle ore 20:38

