Meteo Vigevano, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Vigevano mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate durante la giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 31,2°C nel pomeriggio, con una percezione di calore che potrà raggiungere i 35°C. La copertura nuvolosa sarà quasi assente per gran parte della giornata, con un leggero aumento delle nuvole serali.

Nella notte, il cielo sarà sereno con temperature che si manterranno intorno ai 23°C. Il vento soffierà leggero da nord-ovest con raffiche di intensità minima.

Al mattino, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno gradualmente fino a superare i 27°C. Il vento sarà debole proveniente da ovest.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere con temperature che raggiungeranno il picco massimo attorno ai 31°C. Il vento sarà leggero e la probabilità di precipitazioni sarà bassa.

In serata, il cielo sarà ancora prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole che potranno aumentare leggermente verso la notte. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,9°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Vigevano indicano una giornata estiva con temperature elevate e cielo per lo più sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle ore più calde della giornata e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vigevano per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +23.7° Assenti 2.2 N max 2.7 Tramontana 88 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.7° prob. 2 % 3.5 NO max 3.9 Maestrale 90 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23.9° perc. +24.5° prob. 7 % 3.5 NO max 4.4 Maestrale 84 % 1018 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +30.8° prob. 20 % 2.2 O max 1.7 Ponente 73 % 1017 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +34.3° prob. 8 % 2.3 S max 2.2 Ostro 61 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +34.9° prob. 8 % 3.1 SSO max 3.1 Libeccio 59 % 1013 hPa 18 cielo sereno +28.6° perc. +32.6° prob. 9 % 3.3 O max 5.1 Ponente 74 % 1012 hPa 21 poche nuvole +24.9° perc. +25.6° prob. 27 % 4.8 NO max 5.1 Maestrale 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 21:03

