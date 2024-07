Meteo Vigevano, le previsioni per il weekend 26 – 28 Luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Vigevano indicano per Venerdì una giornata con cielo sereno durante la notte, nubi sparse al mattino, cielo nuvoloso nel pomeriggio e nubi sparse in serata. Le temperature varieranno da +19,8°C a +28,4°C. Sabato, previste piogge leggere al mattino, nubi sparse nel pomeriggio e sereno in serata, con temperature da +21,3°C a +29,6°C. Domenica, cielo sereno con temperature da +23,3°C a +31,1°C. Consigliata attenzione a eventuali cambiamenti improvvisi.

Venerdì 26 Luglio

Nella notte a Vigevano il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,8°C con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est a 6,8km/h. L’umidità sarà del 80% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Durante la mattina il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature saliranno fino a +24,9°C con una brezza leggera proveniente dall’Est – Sud Est a 5,1km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso con una copertura del 72%. Le temperature massime raggiungeranno i +25,8°C con una brezza proveniente dal Sud Ovest a 1km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1013hPa.

In serata sono previste nubi sparse con una copertura del 56%. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,4°C con una brezza leggera proveniente dall’Est a 2,5km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Sabato 27 Luglio

Durante la notte il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 94%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +21,6°C con una brezza leggera proveniente dal Nord Ovest a 4,9km/h. L’umidità sarà dell’87% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Nella mattina sono attese piogge leggere con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si aggireranno intorno ai +21,3°C con una brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest a 3,2km/h. L’umidità sarà dell’88% e la pressione atmosferica di 1014hPa.

Durante il pomeriggio sono previste nubi sparse con una copertura del 27%. Le temperature massime raggiungeranno i +29,6°C con una brezza proveniente dal Sud – Sud Ovest a 4,6km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,1°C con una brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest a 1,8km/h. L’umidità sarà del 75% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

Domenica 28 Luglio

Nella notte a Vigevano il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +23,3°C con una brezza leggera proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 4,9km/h. L’umidità sarà dell’84% e la pressione atmosferica di 1016hPa.

Durante la mattina il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature saliranno fino a +28,2°C con una brezza leggera proveniente dall’Ovest – Sud Ovest a 8km/h. L’umidità sarà del 68% e la pressione atmosferica di 1018hPa.

Nel pomeriggio sono previste temperature massime intorno ai +31,1°C con cielo sereno e una copertura nuvolosa dello 0%. La brezza leggera proveniente dal Sud Ovest sarà di 8,4km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica di 1017hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C con una brezza leggera proveniente dal Sud Ovest a 3km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica di 1015hPa.

In conclusione, il fine settimana a Vigevano si prospetta con temperature gradevoli e variabilità delle condizioni meteorologiche. Si consiglia di tenere d’occhio le previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi. Buon weekend!

