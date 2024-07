Meteo Vignola, le previsioni per la prossima settimana 22 – 25 Luglio

MeteoWeb

Lunedì 22 Luglio

Notte

Durante la notte a Vignola, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,8°C, con una percezione di +19,5°C. Il vento soffierà a 4,1km/h proveniente dal Sud Est, con raffiche di 4,5km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina

La mattina si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno intorno ai +24,2°C, con una percezione di +24,1°C. Il vento soffierà da Sud Ovest a 7,8km/h, con raffiche di 11,7km/h. Si prevede una precipitazione di 0.22mm con umidità al 52% e pressione atmosferica a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +29,1°C, percepite come +27,9°C. Il vento sarà a 8,8km/h proveniente dal Sud Est, con raffiche di 14,7km/h. L’umidità sarà del 29% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sera

In serata, le previsioni indicano nubi sparse con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si attesteranno sui +19,9°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento soffierà a 7,8km/h proveniente dall’Est – Nord Est, con raffiche di 6,8km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Martedì 23 Luglio

Notte

Durante la notte a Vignola, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 28%. Le temperature si manterranno intorno ai +18,6°C, con una percezione di +18,1°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a 6,2km/h, con raffiche di 5,2km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature saranno intorno ai +27,3°C, con una percezione di +27°C. Il vento sarà a 2,7km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche di 4,7km/h. L’umidità sarà del 38% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +34°C, percepite come +32,1°C. Il vento sarà a 12,6km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di 11,3km/h. L’umidità sarà del 21% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Sera

In serata, le previsioni indicano un cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno sui +21,6°C, con una percezione di +21,4°C. Il vento soffierà a 2km/h proveniente dal Nord – Nord Est, con raffiche di 4,1km/h. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mercoledì 24 Luglio

Notte

Durante la notte a Vignola, si prevede un cielo sereno al 2% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +20,5°C, con una percezione di +20,2°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a 4,2km/h, con raffiche di 5km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sarà di 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature saranno intorno ai +30°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento sarà a 1,2km/h proveniente dal Nord Ovest, con raffiche di 4km/h. L’umidità sarà del 31% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +32,8°C, percepite come +31,2°C. Il vento sarà a 15,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di 10,4km/h. L’umidità sarà del 25% e la pressione atmosferica si manterrà a 1009hPa.

Sera

In serata, le previsioni indicano nubi sparse al 50% di copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno sui +31,8°C, con una percezione di +30,4°C. Il vento soffierà a 17,5km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche di 12,7km/h. L’umidità sarà del 28% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Giovedì 25 Luglio

Notte

Durante la notte a Vignola, si prevede un cielo sereno al 1% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +19,2°C, con una percezione di +19,1°C. Il vento soffierà da Est a 4,8km/h, con raffiche di 4,1km/h. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mattina

La mattina si prevede un cielo sereno al 0% di copertura nuvolosa. Le temperature saranno intorno ai +25,4°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento sarà a 1,9km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche di 4km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse al 34% di copertura nuvolosa. Le temperature saranno intorno ai +27,4°C, con una percezione di +27,3°C. Il vento sarà a 4,2km/h proveniente dal Sud Ovest, con raffiche di 3,8km/h. L’umidità sarà del 42% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Sera

In serata, le previsioni indicano nubi sparse al 34% di copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno sui +25,4°C, con una percezione di +25,5°C. Il vento soffierà a 1,9km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche di 4km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Alla luce di queste previsioni meteo dettagliate per Vignola, si consiglia di tenere d’occhio l’evolversi delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

