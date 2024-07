Meteo Voghera, le previsioni per domani venerdì 19 luglio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Voghera mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera le nuvole saranno più sparse. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere soprattutto nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 23°C. Le prime ore del mattino vedranno un lieve aumento delle temperature, con valori intorno ai 24°C e un cielo ancora sereno. Man mano che la mattinata avanza, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare precipitazioni.

Nel pomeriggio, le nuvole saranno più presenti, con una copertura intorno al 26%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 31°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 5,7km/h.

Verso la sera, il cielo si libererà nuovamente dalle nuvole, mantenendo una copertura intorno al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 26°C, con una leggera brezza che potrà portare una leggera pioggia nel tardo pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 19 Luglio a Voghera indicano una giornata caratterizzata da temperature elevate e una copertura nuvolosa variabile. Le condizioni rimarranno generalmente stabili, senza precipitazioni significative in vista. Resta comunque consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti improvvisi nelle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni a Voghera.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Luglio a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.1° perc. +23.8° Assenti 2.2 S max 2.3 Ostro 90 % 1018 hPa 3 cielo sereno +22° perc. +22.7° Assenti 3 SO max 3.2 Libeccio 93 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.8° Assenti 4.1 O max 4 Ponente 89 % 1018 hPa 9 poche nuvole +27.5° perc. +30.4° prob. 8 % 4.8 NO max 3 Maestrale 77 % 1017 hPa 12 poche nuvole +30.4° perc. +34.6° prob. 4 % 5.4 N max 3.1 Tramontana 65 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.1° perc. +35.4° prob. 12 % 5 N max 2.7 Tramontana 61 % 1014 hPa 18 cielo sereno +28.8° perc. +33.4° prob. 8 % 2.1 NNE max 2.2 Grecale 76 % 1012 hPa 21 pioggia leggera +24.2° perc. +24.9° 0.19 mm 3.6 SSE max 3.7 Scirocco 85 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:58 e tramonta alle ore 21:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.