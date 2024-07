Mirabilandia, Ferragosto da incubo con ‘Suburbia Summer Nightmare’

MeteoWeb

Ravenna, 16 lug. – (Adnkronos) – Sei giorni di paura sono quelli che vivranno tutti i visitatori di Mirabilandia dal 10 al 15 agosto con il nuovissimo Suburbia Summer Nightmare. Sei giorni di horror, zombie, mostri, adrenalina per delle giornate, e serate, davvero indimenticabili, fino alle 23. Con il calare delle tenebre, si legge in una nota, il brivido s?impossesserà del Parco divertimenti più grande d?Italia. Nell?area Reset del Parco, infatti, dalle 20, si spalancherà il cancello di Suburbia, la spettrale città abitata da strane creature. Container misteriosi, il tunnel horror Acid Rain e aree tematizzate saranno a disposizione dei più coraggiosi che potranno aggirarsi tra le celle e le gabbie di un manicomio, avventurarsi in un lazzaretto con annesso obitorio o perdersi in una spettrale tendopoli. Riusciranno a ritrovare l?uscita e la salvezza?

Tutte le sere andrà in scena l?imperdibile Breathless – La Sfida della Paura, l?avvincente spettacolo dell?illusionista Antonio Casanova: una performance terrificante e claustrofobica che spingerà l?artista a superare i propri limiti per scoprire insieme se esiste un ?potere?, oltre la paura, in grado di salvarlo. Non mancheranno altri show da brividi e sorprese adrenaliniche per una settimana di Ferragosto davvero indimenticabile. Tutto questo sarà una speciale preview del famoso Halloween di Mirabilandia che quest?anno sarà ancora più terrificante. L?evento è incluso nel biglietto d?ingresso a Mirabilandia e sarà anche un?opportunità straordinaria per godere fino a tarda serata delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma. A disposizione dei visitatori più coraggiosi anche l?Horror House The Walking Dead, la prima e unica horror house in Italia dedicata alla famosa serie televisiva. L?ingresso richiede un biglietto supplementare ed è consentito a tutti i visitatori dai 12 anni (12-14enni accompagnati da un adulto).

?Il nuovissimo Suburbia Summer Nightmare rappresenta una vera e propria anticipazione per capire cosa proporrà Mirabilandia ad ottobre per l?attesissimo Halloween 2024, dice Riccardo Capo, Managing Director di Mirabilandia. È uno degli appuntamenti estivi che ha registrato fin dalla sua prima edizione nel 2019 un grande successo di pubblico. Abbiamo creato un?occasione per offrire ai nostri visitatori una tematica come quella di Halloween totalmente slegata dalla sua stagione e i numeri ci hanno dato ragione. Siamo sicuri che anche quest?anno il nostro ?incubo estivo sarà apprezzato?. Dalle 17 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco, evento incluso. Accesso alle aree tematizzate e ai tunnel horror dalle 20.

