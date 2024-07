Mo: Barghouti, ‘governo fascista di Netanyahu vuole una guerra regionale’

MeteoWeb

Ramallah, 31, lug. (Adnkronos) – “Quello che avete in Israele è un governo fascista in ogni senso della parola… e Israele sta ora cercando di spingere l’intera regione in uno scontro globale. Ciò che ha fatto Netanyahu è una chiara indicazione che vuole una guerra regionale e vuole trascinare gli Stati Uniti in uno scontro con l’Iran, non solo con i palestinesi”. Lo ha detto da Ramallah, in Cisgiordania, il segretario generale di Iniziativa nazionale palestinese Mustafa Barghouti, spiegando che l’assassinio di Haniyeh segna un “grave sviluppo” che potrebbe innescare una guerra regionale.

“Ciò che sorprende di più – ha aggiunto il leader politico – è sentire una persona come il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin dire che gli Stati Uniti difenderanno Israele. Stanno permettendo a Israele di agire come un fascista criminale, attaccando e uccidendo persone in Libano, attaccando e uccidendo persone a Teheran, attaccando e uccidendo palestinesi, commettendo terribili crimini di guerra come il genocidio e la punizione collettiva e tuttavia vogliono difendere il criminale, l’aggressore”, ha detto. “Questo è davvero molto grave e dimostra che gli Stati Uniti non hanno alcuna saggezza nel rispondere a ciò che sta facendo Netanyahu”.

