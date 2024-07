Mo: Blinken, ‘tutti gli indizi portano a Hezbollah’ per razzo su Majdal Shams (2)

MeteoWeb

(Adnkronos) – “Per quanto riguarda le Alture del Golan, innanzitutto vorrei dire che siamo profondamente addolorati per la perdita di vite umane a cui abbiamo assistito. Non c’è giustificazione per il terrorismo, punto e basta, e tutto indica che effettivamente il razzo o i razzi provenivano da Hezbollah”, ha detto il segretario di Stato americano in conferenza stampa a Tokyo.

“Noi sosteniamo il diritto di Israele a difendere i propri cittadini dagli attacchi terroristici e uno dei motivi per cui continuiamo a lavorare così duramente per un cessate il fuoco a Gaza non è solo per Gaza – ha sottolineato Blinken – ma anche per poter realmente creare l’opportunità di riportare la calma, una calma duratura, oltre la ‘linea blu’ tra Israele e Libano”.

“Siamo determinati a porre fine al conflitto di Gaza – ha concluso – È durato fin troppo a lungo. È costato fin troppe vite. Vogliamo vedere gli israeliani, vogliamo vedere i palestinesi, vogliamo vedere i libanesi vivere liberi dalla minaccia del conflitto e della violenza”.

