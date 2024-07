Mo: Hamas filma tortura ostaggi per alleggerire condizioni prigionieri palestinesi

MeteoWeb

Gaza, 28 lug. (Adnkronos) – Hamas sta girando video che mostrano la tortura di ostaggi israeliani nel tentativo di costringere Israele ad alleggerire le condizioni dei prigionieri palestinesi nelle prigioni israeliane. In un video, i membri dell’organizzazione terroristica si appellano direttamente al ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che stabilisce la politica nelle prigioni, ha riferito il Telegraph citando due fonti israeliane.

Nel video, Hamas afferma che gli ostaggi vengano torturati e avverte che le dure condizioni dei prigionieri palestinesi influiscono sul benessere degli ostaggi. Secondo il quotidiano britannico, Ben-Gvir ha guardato il video ma si è rifiutato di cambiare la sua politica nei confronti dei prigionieri, e ha persino deciso di peggiorare quella esistente.

Ben-Gvir ha risposto che il gruppo islamista non gli ha mai inviato alcun video del genere e “mi rifiuto di collaborare con la propaganda di Hamas”. Ha aggiunto: “Le condizioni dei terroristi nelle prigioni sono effettivamente peggiorate e non ho intenzione di sottomettermi ai dettami di Hamas”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.