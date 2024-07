Mo: jet israeliani colpiscono il Libano meridionale

MeteoWeb

Tel Aviv, 20 lug. (Adnkronos) – I jet da combattimento dell’aeronautica militare israeliana hanno colpito le strutture militari di Hezbollah nell’area di Hula, nel Libano meridionale. Secondo un portavoce dell’Idf, i caccia hanno intercettato con successo un obiettivo aereo sospetto sui cieli libanesi. “L’obiettivo non ha attraversato il territorio israeliano e non sono stati attivati ??avvisi come da politica”, ha affermato il portavoce.

