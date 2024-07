Mo: Netanyahu posticipa partenza per cure di 150 bambini malati di Gaza

MeteoWeb

Tel Aviv, 28 lug. (Adnkronos) – In seguito all’attacco missilistico di Hezbollah che ieri ha ucciso 12 bambini a Majdal Shams, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di posticipare la partenza di 150 bambini malati di Gaza per ricevere cure negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito l’emittente televisiva Kan.

I bambini sarebbero dovuti partire domani dalla base aerea di Ramon, ma in seguito all’attacco a Majdal Shams, Netanyahu ha ordinato di posticipare la partenza, ha osservato Kak.

