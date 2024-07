Mo: Tajani, ‘pronti a invio militari per stagione transizione pace’

MeteoWeb

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Oggi andrò al Quirinale per un incontro con il presidente israeliano Isaac Herzog”, l’obiettivo è “fare tutto perché si possa arrivare a una tregua fra Israele e Hamas e si possa poi dare il via a un progetto per la costruzione di due popoli due Stati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ai microfoni di Rtl.

“Abbiamo già detto – prosegue – che siamo pronti a inviare i nostri militari per favorire una stagione di transizione di pace così come l’abbiamo fra Libano e Israele. Intanto stanno arrivando nell’area del progetto italiano Food for Gaza, che è un programma voluto dal governo per inviare alimenti e beni sanitari per la popolazione civile palestinese. Voglio ringraziare tutte le organizzazioni agricole italiane che hanno contribuito a realizzare questo progetto. Il primo cargo è arrivato qualche giorno fa in Giordania per poi passare a Gaza. Poi altri beni partiranno dal porto di Gioia Tauro per arrivare a Cipro attraverso il corridoio marino umanitario e arrivare a Gaza”.

