No Tav: Montaruli, ‘ddl sicurezza essenziale’

MeteoWeb

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – ?Chi ancora pensa che non serva il pacchetto sicurezza dovrebbe fare un salto in Val Susa per rendersi conto di come la prepotenza che sfocia costantemente in violenza deve essere punita. Oggi l?ennesimo episodio violento avvenuto in prossimità del cantiere Tav dimostra quanto le misure del governo Meloni siano essenziali”. Lo afferma Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“L?aggravante verso condotte violente contro opere strategiche e quelle di aggressione alle Forze dell?Ordine -aggiunge- sono indispensabili per fermare uno stillicidio che si ripete a suon di lancio di oggetti e bombe carta. Andiamo avanti con il provvedimento per portarlo in Aula entro la pausa estiva, convinti che sia la migliore risposta a chi si macchia di una continua opera di sabotaggio e sovversione. La nostra vicinanza agli agenti la dimostriamo in queste ore difendendo le norme volute da Giorgia Meloni e dal suo e Esecutivo?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.