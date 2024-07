Pakistan: 7 persone uccise in attacco terroristico nel nord-ovest

MeteoWeb

Islamabad, 16 lug. (Adnkronos) – Sette persone sono state uccise in un attacco a un centro sanitario nel nord-ovest del Pakistan, in quella che è la seconda azione terroristica in 24 ore nella regione. Lo ha riferito l’esercito pakistano, aggiungendo che fra gli uccisi risultano operatori sanitari, bambini e soldati, oltre a tre terroristi colpiti dalle forze dell’ordine.

Ieri, almeno otto soldati pakistani erano morti in un attacco effettuato da un gruppo di persone armate non identificate contro una base militare nella città di Bannu, situata nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, ha confermato oggi l’esercito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.