Parigi 2024: Abodi, ‘Italia e Israele sulla stessa barca in cerimonia? Sarà un piacere’

MeteoWeb

Parigi, 24 lug. (Adnkronos) – “Se c’è timore perché Italia e Israele sono sulla stessa barca durante la cerimonia inaugurale dei Giochi? Abbiamo tanta fiducia nei confronti del sistema di sicurezza francese e comunque del sistema di sicurezza che è frutto della cooperazione internazionale che sarà un piacere stare sulla stessa barca, perchè stiamo sulla stessa barca”. Lo ha detto il ministro per lo SPort e i giovani Andrea Abodi a margine della Unesco “Change the Game” Sport Conference.

“Polemica in Francia con il Cio per non aver chiesto agli atleti israeliani di partecipare ai Giochi con la bandiera neutra come i russi? La penso in questo caso come il presidente Macron e penso che non si debbano inserire ulteriori motivi di confusione, sono piccoli tentativi che dobbiamo cercare di respingere senza entrare troppo nel merito perchè potrei sintetizzare con la necessità di distinguere in maniera netta gli aggressori dagli aggrediti e questo non vale solo per Israele, perché rimanga bene impressa nella nostra memoria il significato e il dolore del 7 ottobre anche se queste è una storia che affonda le radici nel tempo”, ha poi aggiunto Abodi.

“Purtroppo il 7 ottobre è solo una delle tappe dolorose, così come non ci lascia indifferente anche il dolore della popolazione Palestinese che mi sembra più vittima di Hamas che di altro”, ha concluso Abodi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.