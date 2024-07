Parigi 2024: Fidanza, ‘ghigliottina woke trafigge fair play e lealtà sportiva’

MeteoWeb

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – ?Da anni il mondo dello sport dibatte sugli atleti transgender e sugli evidenti rischi di discriminazione ai danni delle donne causata dall?apertura delle competizioni femminili a questi atleti. Non a caso, molte federazioni sportive internazionali ne hanno vietato la partecipazione ai Giochi 2024. Eppure, forse non a caso, la cerimonia olimpica di ieri sera sembra aver dato la sua risposta culturale: non c?è più limite al ?transgenderismo?, cioè l?ideologia transgender elevata a modello assoluto, persino nel tempio dello sport mondiale. E d?altronde se nell?Europa che fu cristiana ?L?ultima cena? viene celebrata da drag queen, quanto potrà ancora reggere quella barriera di buon senso e dati scientifici eretta a difesa dei valori sportivi?” Lo afferma il capodelegazione di Fratelli d?Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

“Non è questione -aggiunge- di diritti individuali, che ovviamente nessuno discute, ma appunto di buon senso, fair play e lealtà sportiva. Valori antichi e nobili, trafitti ieri sera in mondovisione, nella patria di De Coubertin, con un colpo di ghigliottina woke?.

