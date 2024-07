Parigi 2024: Martinenghi, ‘ieri gara non perfetta ma quella della vita’**

MeteoWeb

Parigi, 29 lug. (Adnkronos) – “Ieri non ho fatto la gara perfetta, ma la gara della vita”. Queste le parole del nuotatore azzurro Nicolò Martinenghi a Casa Italia all’indomani dell’oro nei 100 rana ai Giochi di Parigi 2024, primo oro dell’Italia Team. “L’ho combinata grossa. Una cosa su cui rifletto molto è quella di essere cresciuto con un idolo, con il suo mito in tv e batterlo nell’olimpiade, la gara più importante di tutte. E questo non ha prezzo”, ha aggiunto ‘Tete’ riferendosi al britannico Adam Peaty, argento ieri.

