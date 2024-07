Parigi 2024: Mei, ‘Jacobs? Se lima ancora un decimo ci divertiamo’

MeteoWeb

Parigi, 30 lug. (Adnkronos) – ?Per quanto riguarda Marcell, ha fatto lo stesso (di Tamberi ndr.), la scelta di non gareggiare più dopo Turku perché voleva prepararsi. I due anni dopo Tokyo per Marcell sono stati difficili. Lì la pressione ha giocato un brutto scherzo, confermare di essere il campione olimpico. Quindi hanno dovuto mettere fieno in cascina. Non si può sapere quanto possa valere?. Lo ha detto il presidente della Fidal, Stefano Mei, da Casa Italia in vista dell?esordio dell?atletica azzurra alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Jacobs lo abbiamo visto tutti con gli occhi del 9.92 dopo gli Europei, un passo avanti dopo poco tempo. C?è da sperare che in questo mese ulteriormente ci sia stata una ‘limatina’, ci vorrebbe un decimo di limatina, ma anche dopo Roma c?è stato. Se riuscisse a limare un decimo cominciamo a divertirci?, ha concluso Mei.

