Parigi, 30 lug. (Adnkronos) – Gregorio Paltrinieri vince la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Parigi 2024. L’azzurro era in testa prima dell’ultima vasca quando è stato superato dall’irlandese Daniel Wiffen oro in 7.38.19 record olimpico e dallo statunitense Bobby Finke, argento in 7.38.75. Il carpigiano chiude terzo in 7.39.38. Settimo posto per l’altro azzurro Luca Di Tullio in 7.46.16.

