Parigi 2024: prima star della serata è Lady Gaga, con omaggio al cabaret francese

Parigi, 26 lug. (Adnkronos) – Circondata da pompon e piume rosa, Lady Gaga è stata la prima star mondiale a dare spettacolo durante la cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Vestita con un elegante outfit nero, la cantante americana ha fatto rivivere meravigliosamente il look iconico di Zizi Jeanmaire, mentre esegue “My thing in Feathers” in un omaggio al mondo del cabaret e del music-hall francese, attraverso un titolo emblematico degli anni ’60. Poi si siede al pianoforte e suona qualche nota alla fine della sua performance, sempre tra piume e pompon tra il rosa e il nero.

